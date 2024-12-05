Учащихся Подмосковья приглашают на интеллектуально-киберспортивную школьную лигу

сегодня в 17:16

Подмосковные школьники могут прийти и поддержать финалистов седьмого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

13 декабря матчи пройдут в закрытом формате, а 14 декабря все желающие смогут прийти и поддержать участников, которые будут бороться за денежный призовой фонд.

Первые 500 гостей, которые придут на финал, получат ваучеры в компьютерный клуб VK Play Арены и брендированный стикерпак. На площадке всех гостей будет ждать различные активности, такие как:

Фриплей зона: VR, Just Dance, PlayStation 5 и ретро-консоли;

Розыгрыш подарков (монитор Samsung 27, наушники AirPods Max и 5 сертификатов в «Золотое яблоко»);

Благотворительная акция совместно с фондом «Дари еду»;

Киберпочта Деда Мороза;

Бесплатные имбирные пряники для всех гостей с маскотом ФКС России — Смерчом;

Выступление танцевального светового шоу.

Финал мероприятия пройдет 14 декабря с 11:00 (сбор зрителей начнется с 10:30) в VK Play арене по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27. корп.1. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.