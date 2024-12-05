Учащихся Подмосковья приглашают на интеллектуально-киберспортивную школьную лигу
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Подмосковные школьники могут прийти и поддержать финалистов седьмого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
13 декабря матчи пройдут в закрытом формате, а 14 декабря все желающие смогут прийти и поддержать участников, которые будут бороться за денежный призовой фонд.
Первые 500 гостей, которые придут на финал, получат ваучеры в компьютерный клуб VK Play Арены и брендированный стикерпак. На площадке всех гостей будет ждать различные активности, такие как:
- Фриплей зона: VR, Just Dance, PlayStation 5 и ретро-консоли;
- Розыгрыш подарков (монитор Samsung 27, наушники AirPods Max и 5 сертификатов в «Золотое яблоко»);
- Благотворительная акция совместно с фондом «Дари еду»;
- Киберпочта Деда Мороза;
- Бесплатные имбирные пряники для всех гостей с маскотом ФКС России — Смерчом;
- Выступление танцевального светового шоу.
Финал мероприятия пройдет 14 декабря с 11:00 (сбор зрителей начнется с 10:30) в VK Play арене по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27. корп.1. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.