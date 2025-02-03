Учащихся Подмосковья приглашают на акцию «Наследие Победы: сила в единстве!»

В Подмосковье стартовала международная акция «Наследие Победы: сила в единстве!», направленная на формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну и осознание значимости исторических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В рамках акции пройдут два конкурса. Учащиеся 7-11-х классов будут проводить исследования по истории Великой Отечественной войны и подвигам героев. Ребята смогут углубить свои знания о значимых событиях и поделиться ими с одноклассниками, проводя просветительские уроки в формате «дети-детям». Также в образовательных учреждениях пройдут школьные турниры по настольным военно-патриотическим играм.

Итоги акции на региональном уровне будут подведены до 15 мая, а на федеральном уровне — до 1 июня. В завершение акции 50 учащихся-победителей Всероссийского этапа получат уникальную возможность бесплатно отправиться на 10-ю смену в Международный детский центр «Артек».

Ознакомиться с дополнительной информацией о мероприятиях акции «Наследие Победы: сила в единстве!» можно по ссылкам и https://mv.com.ru.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.