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Учащиеся Ступина поговорили о патриотизме и мужестве с мамой погибшего героя СВО

Встреча школьников с матерью погибшего героя СВО состоялась в Ступине. Мероприятие прошло в молодежном центре и стало частью серии встреч «Диалоги с героями». Об этом сообщается на сайте администрации округа.

Ученики школы № 2 собрались, чтобы услышать рассказ руководителя отделения комитета семей воинов Отечества в Кашире Натальи Кульневой. Встреча организована при поддержке центра «Армеец» и волонтерского штаба Ступино.

Наталья поделилась историей семьи. Дед Николай Колосков и сын Николай Кульнев — отдали жизни за Родину. Николай ушел на фронт в начале Великой Отечественной войны и погиб в битве под Ржевом. Сын был мобилизован в октябре 2023 года и погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Несмотря на трагедии, которые постигли семью, женщина продолжает помогать военнослужащим, отправляя посылки на фронт. За преданность и заботу о защитниках Отечества героине дан почетный позывной «Мама полка».

Встреча стала для школьников уроком патриотизма и мужества, преподнеся им яркий образ героизма и самоотверженности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.