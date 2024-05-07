Учащиеся школы Дмитровского округа развесили скворечники для птиц

сегодня в 16:55

Школьное лесничество «Лесные хранители» Синьковской средней школы № 2 вместе с руководителем и лесничими-наставниками Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» развесили на пришкольной территории скворечники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Искусственные гнездовья ребята сделали раньше на практическом занятии с сотрудниками лесничества.

Весна — время массового прилета птиц с зимовок на гнездование. Устанавливая вместе с детьми скворечники, лесничие привлекают их внимание к заботе о пернатых.

А еще у ребят появилась возможность наблюдать за скворцами и изучать их образ жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.