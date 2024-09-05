Учащиеся школьного лесничества Шатуры готовятся к областному слету

сегодня в 14:40

Учащиеся школьного лесничества «Родничок» Коробовского лицея г. о. Шатура готовятся к участию в XI областном слете школьных лесничеств, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Под руководством лесничего Елены Кузнецовой и педагога Коробовского лицея Нины Кочетковой юные лесоводы проверяют свои знания в области лесоводства, лесоведения, лесовосстановления, защиты леса от болезней и вредителей, охраны лесов от пожаров для подготовки к конкурсу «Юный лесовод».

Подготовка к данному конкурсу проводится в формате вопрос-ответ. Все тестовые затруднительные вопросы, подготовленные наставником, детально разбираются совместными усилиями.

Теоретическая и практическая подготовка школьников к слету хорошая. На данный момент они пишут сценарий к конкурсу «Визитная карточка» и повторяют пройденные материалы в области ботаники, дендрологии и зоологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.