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Учащиеся школьного лесничества Коломны готовятся к участию в слете

Учащиеся школьного лесничества «Лесной дозор» Песковской средней школы городского округа Коломна приступили к подготовке к важнейшим соревнованиям этой осени — XI областному слету школьных лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Совместно с руководителем школьного лесничества Ольгой Крупновой юные лесоводы отправились на территорию дендропарка в Карасевском участковом лесничестве. При поддержке лесничих Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» ребятам предстояло осуществить таксацию древесных пород хвойных растений. Для выполнения работы они вооружились буссолью, мерной вилкой, высотомером, топором, чистым листом бумаги и карандашом.

Практиковались на лесной поляне дендропарка, где совсем недавно появилось новое благоустроенное место отдыха, удобство которого, учащиеся и наставники смогли оценить лично — с комфортом расположившись за столом, обсудили текущие вопросы и перенесли полученные замеры на бумагу.

На занятиях, посвященных подготовке к слету школьных лесничеств, лесничие-наставники учитывают все моменты, вызывающие трудности и прорабатывают их до получения положительного результата.

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