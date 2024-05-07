Учащиеся Сергиева Посада встретились с участниками СВО в честь Дня Победы

У стен Музея Победы на Поклонной горе в Москве прошла акция «Символы Великой Победы», в которой приняли участие более 1,5 тыс. человек. Среди них были военнослужащие, кадеты, юнармейцы и представители студенческого актива. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Студенты Сергиево-Посадского колледжа встретились с участниками специальной военной операции, где смогли услышать рассказы о подвигах и трудностях, с которыми сталкивались военнослужащие. Это встреча позволила молодым людям лучше понять и оценить вклад современных защитников страны в обеспечение мира и безопасности.

После встречи студенты приняли участие в репетиции танцевального флешмоба под названием «Вальс Победы». Этот танцевальный номер стал символом памяти и уважения к подвигу поколений, которые боролись за свободу и независимость Родины. Участие студентов в таком мероприятии не только позволило им почувствовать себя частью исторического наследия страны, но и передать это уважение и память о войне другим поколениям.

На Поклонной горе развернули самую большую Георгиевскую ленту и копию знамени Победы. 300-метровая Георгиевская лента до этого была развернута у воинских достопримечательностей во всех крупных городах страны во время автопробега от Владивостока до Калининграда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.