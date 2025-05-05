Учащиеся Серебряных Прудов решили привлечь внимание общества к проблеме буллинга

Ежегодно 4 мая отмечается День борьбы с буллингом — день, призванный обратить внимание на проблему травли в школах и онлайн-пространстве. Этот день призывает общество объединяться против насилия, агрессии и унижения, которые наносят серьезный ущерб физическому и психологическому здоровью. Ребята из медиацентра школы имени Чуйкова в Серебряных Прудах решили привлечь внимание общества к этому вопросу, сняв яркий и трогательный социальный ролик «Школа без Буллинга». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Тема ролика — проблема школьного буллинга и важность взаимного уважения.

Буллинг — серьезная проблема современности, негативно влияющая на эмоциональное состояние детей и подростков. Именно поэтому такие инициативы заслуживают внимания и поддержки каждого из нас.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения за 2024 год, более трети россиян знакомы с этим явлением.

Как можно помочь?

Не молчать. Если вы стали свидетелем травли, важно поддержать жертву и сообщить о ситуации взрослым (родителям, учителям, психологу).

Развивать эмпатию. Важно учить детей и взрослых понимать чувства других людей, воспитывать уважение, доброту и взаимопомощь.

Обращаться за помощью. В сложных ситуациях помогут психологи, горячие линии и школьные службы медиации.

Каждый человек имеет право чувствовать себя защищенным и принятым обществом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.