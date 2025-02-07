Учащиеся Рузского округа плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Ребята из Нестеровского лицея Рузского муниципального округа постоянно участвуют в сборе помощи для участников специальной военной операции, а также в других благотворительных инициативах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Они плетут маскировочные сети. Каждая сеть — это настоящая работа, выполненная с любовью и уважением к тем, кто рискует своей жизнью за мирное будущее.

Кроме этого, учащиеся изготавливают окопные свечи. Эти простые, но жизненно необходимые вещи помогают солдатам в условиях суровых зимних морозов. Каждая свеча, с трепетом сделанная руками ребят, становится символом заботы и поддержки от родного дома.

Рузский муниципальный округ активно участвует в помощи нашим бойцам, находящимся на специальной военной операции: регулярно проводится отправка гумпомощи и изготовление маскировочных сетей. Любовь к малой родине, России — важнейшее чувство для каждого человека. И сейчас важная задача поддержать наших ребят на передовой, помочь тем, кто оказался в сложной ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.