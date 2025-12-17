сегодня в 18:25

Учащиеся Подмосковья вошли в число лучших на турнире по беспилотным авиационным системам

На базе Федерального технопарка профессионального образования в городе Калуга завершился Всероссийский турнир «Новая высота» по беспилотным авиационным системам. В финале турнира приняли участие две команды из Московской области: школьный дивизион из Инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы «Неопознанный летающий дрон» и студенческий дивизион из Межрегионального центра компетенций — Техникума имени С. П. Королева «Орлята МЦК». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Турнир проводится ежегодно с целью подготовки высококвалифицированных кадров в области беспилотных авиационных систем и привлечения молодежи к внедрению инновационных технологий. Участники — студенты колледжей, школьники и преподаватели — имеют возможность познакомиться с передовыми технологиями и отработать навыки пилотирования на практике, что способствует формированию кадрового резерва для стратегически важных отраслей страны.

По итогам турнира команды из Московской области завоевали два первых места и одно третье. Студент Егор Шмаков из команды «Орлята МЦК» занял первое место в номинации «Гонщик БАС». В номинации «Создание цифрового двойника» команда «Орлята МЦК» заняла первое место, а команда «Неопознанный летающий дрон» — третье место.

Турнир был организован Министерством просвещения Российской Федерации и Институтом развития профессионального образования в рамках реализации федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.