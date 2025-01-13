Учащиеся Подмосковья стали участниками языковой стажировки в Абу-Даби

В Абу-Даби прошла десятидневная образовательная языковая стажировка, организованная образовательным центром имени шейхи Фатимы бинт Мубарак при поддержке Минпросвещения России. В мероприятии приняли участие 25 школьников и студентов, в том числе 5 ребят из Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В ходе стажировки обучающиеся узнали об истории, искусстве и традициях ОАЭ. Они изучили особенности арабского языка и принципы арабской письменности. Теоретические занятия сочетались с практическими упражнениями.

Программа стажировки также включала культурные мероприятия. Участники посетили экскурсии в пустыню Руб-эль-Хали, мечеть шейха Зайда и Лувр Абу-Даби, а также ознакомились с экспозициями крепости Каср Аль-Хосн и президентского дворца Каср Аль-Ватан. Они также ознакомились с особенностями образовательного процесса в Русской школе в Абу-Даби.

В пресс-службе ведомства добавили, что образовательный центр имени шейхи Фатимы бинт Мубарак создан в 2023 году на базе Областной гимназии им. Е. М. Примакова Московской области.

«Такие программы создают пространство для живого и конструктивного диалога между представителями разных культур. Это событие не только про обмен знаниями, но и про укрепление сотрудничества между нашими странами. Стажировка открыла новые перспективы не только в изучении языка, она бесспорно поможет нашим подмосковным детям развиваться, заводить друзей в ОАЭ, простраивать свой образовательный трек в сфере международного сотрудничества», — отметила директор гимназии Майя Майсурадзе.

Центр работает по пяти направлениям: язык, история, наука, IT-технологии и робототехника, культура. В нем педагоги обмениваются лучшими образовательными практиками, методиками и технологиями обучения двух стран.

В рамках Центра ведется работа по развитию изучения русского языка в ОАЭ и арабского в России, проводятся образовательные стажировки, научно-практические конференции и языковые олимпиады, ведется разработка учебников по русскому и арабскому языкам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.