Учащиеся Подмосковья стали победителями конкурса «Молодые дарования России»

Фото - © Латышева Алёна, ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж», г. Коломна. 2 место в номинации "Фортепиано, орган"/Министерство культуры и туризма Московской области

Обучающиеся образовательных организаций сферы культуры Московской области стали победителями и призерами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Подмосковья.

Министерство культуры России опубликовало результаты конкурса.

Организатор конкурса — Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Ежегодно конкурс проводится среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, достигших высоких результатов и принимающих активное участие в творческой деятельности образовательного учреждения (в детских школах искусств, образовательных учреждениях профессионального образования и вузах).

Всего для участия в конкурсе в министерство культуры и туризма Подмосковья было подано 133 заявки. По итогам проведения Московского областного отборочного конкурса для участия во II туре конкурса было направлено 35 участников.

По результатам конкурса победителями и призерами стали 29 человек: 1 место заняли 4 человека (2 студента и 2 учащихся ДШИ); 2 место — 13 человек (5 студентов и 8 учащихся ДШИ); 3 место — 12 человек (10 студента и 2 учащихся ДШИ).

4 сентября 2024 года состоится торжественное вручение дипломов победителям I премии конкурса в Москве.

Ознакомиться со списком победителей конкурса «Молодые дарования России» от Московской области можно на сайте Министерства культуры и туризма региона.

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