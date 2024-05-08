Учащиеся Подмосковья присоединились к акции по сохранению русского языка

Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) Орехово-Зуевского округа стал одной из площадок проведения отборочного этапа Международной образовательно-патриотической акции «Фестиваль сочинений РусФест». В акции приняли участие студенты университета и колледжей Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Целью фестиваля является сохранение и укрепление русского языка как основы духовной культуры и способа передачи исторической памяти народа сквозь поколения. Участникам фестиваля было предложено написать сочинение на одну из предложенных тем, связанных с историей и культурой России. По итогам акции специально созданная комиссия отобрала 65 лучших работ для участия в основной сетке фестиваля.

В состав комиссии вошли преподаватели Государственного гуманитарно-технологического университета, представители общественных организаций и деятели культуры.

По итогам второго тура были отобраны 65 лучших работ, которые будут направлены на участие в основной сетке фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.