Учащиеся Подмосковья приняли участие в проекте «Зеленый марафон»

Учащиеся Королевского техникума, Королевского лицея научно-инженерного профиля, школы № 2 г. Королев и факультета ракетно-космической техники МГТУ им. Баумана приняли участие в проекте «Зеленый марафон» и сдали бытовые отходы на 4 тыс. экобаллов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Проект «Зеленый марафон» в Королеве, в г. Щелково, Пушкино и Мытищи реализуют волонтеры «Моего чистого города».

Активисты считают, что все вторсырье должно приносить дополнительные ресурсы. Именно поэтому к полезному и доброму делу они активно привлекают молодежь. Благодаря акциям школьники и эковолонтеры не только делают свои города чище, но и оказывают помощь сфере здравоохранения и образования.

Присоединиться к марафону добрых дел могут все желающие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.