Учащиеся Подмосковья принимают участие в сборах школьных военно-патриотических клубов

На базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» стартовали масштабные сборы участников школьных военно-патриотических клубов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Мероприятие, посвященное воспитанию подрастающего поколения в духе любви к Родине и гордости за ее историю, объединило около 900 учащихся из образовательных учреждений региона.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима, директор центра «Авангард» Дарья Борисова, вице-президент м еждународной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Андрей Кумов и директор по маркетингу компьютерной игры «Мир танков» Владислав Полевик.

Программа сборов включает разнообразные мероприятия, направленные на развитие физических качеств, военной подготовки и исторического сознания молодежи. Участники смогут пройти мастер-классы по огневой подготовке, тактическому ориентированию, строевой подготовке, а также по лазертагу и виртуальному моделированию боевых действий. Игровые симуляции на специальных тренажерах позволят ребятам ознакомиться с военной техникой и оборудованием.

Особое внимание будет уделено погружению участников в события Великой Отечественной войны через компьютерную игру «Мир танков». Учащиеся смогут участвовать в виртуальных сражениях, интерактивных лекциях и исторической викторине, посвященной значимости танковых боев прошлого века.

В ведомстве добавили, что цель данного проекта — формирование высоких моральных качеств, чувства ответственности перед Отечеством и уважительного отношения к истории России среди молодежи.

Организаторы выразили надежду, что проведенное мероприятие станет важным шагом в развитии военно-патриотического движения среди подростков, укрепит основы гражданского самосознания и подготовит будущих защитников Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.