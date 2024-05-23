Учащиеся Подмосковья показали свое мастерство в робототехнике на «Абилимпиксе»
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В Раменском колледже состоялся региональный этап чемпионата «Абилимпикс» по робототехнике среди школьников Московской области. В соревновании приняли участие талантливые учащиеся из Раменского, Одинцовского, Егорьевского и Богородского городских округов, продемонстрировавшие свои навыки в этой области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Робототехника требует знаний механики и компьютерных технологий, и участники чемпионата справились с задачами на высоком уровне. После напряженной конкуренции были определены победители. Первое место занял Владислав Смирнов, второе — Полина Васильева, а третье — Кирилл Алексеенко.
Индустриальный партнер чемпионата, генеральный директор «МОСОБЛТОРГ» Олег Авдеев лично поздравил победителей и вручил им денежные призы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.