Учащиеся Подмосковья могут пройти бесплатные онлайн-курсы по программированию

Для школьников и студентов техникумов и колледжей в возрасте от 13 до 20 лет доступны новые самостоятельные курсы «Яндекс Лицея». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Обучение проходит в удобном онлайн-режиме, позволяя самостоятельно выбирать темп освоения материала. Участники курсов получат доступ к материалам от практикующих специалистов, смогут воспользоваться автоматизированной проверкой выполненных заданий и пополнят свое портфолио сертификатом успешного завершения программы.

Курс по алгоритмам охватывает широкий спектр тем, начиная от базовых понятий простых алгоритмов и массивов и заканчивая изучением сложных структур данных, таких как строки, графы и методы сжатия информации. Онлайн‑курс подойдет тем, кто уже знаком с C++ и хочет перейти на новый уровень сложности. Курс содержит практические задачи от специалистов Яндекса и направлен на формирование прикладных решений, эффективных в реальных задачах.

Второй курс посвящен Интернету вещей. Участникам предстоит создать собственное интеллектуальное устройство и освоить принципы взаимодействия техники с окружающей средой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

