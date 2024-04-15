Учащиеся Подмосковья могут присоединиться к Всероссийскому хакатону по ИТ

Задачи Хакатона включают в себя расширение базовых знаний в сфере информационных технологий, а также развитие коммуникативных, социальных и исследовательских навыков.

Принять участие могут обучающиеся центров цифрового образования детей «IT-куб» в возрасте 14-18 лет. Хакатон предполагает командное участие, где каждая команда состоит от 2 до 4 человек. Участники команд могут быть разного возраста.

Хакатон пройдет в период с апреля по октябрь в два этапа: отборочный и заключительный. Команды участников могут выбрать одно из направлений: Кибергигиена, VR-разработка, Программирование.

Все участники заключительного этапа получат сертификат об участии. А победители в каждом направлении будут награждены дипломами и призами от организаторов и партнеров хакатона.

Более подробную информацию можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.