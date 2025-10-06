Учащиеся Подмосковья могут принять участие во всероссийском научно-популярном конкурсе

С 6 октября 2025 года по февраль 2026 года проходит 6-й сезон всероссийского конкурса для школьников и студентов в возрасте от 10 до 25 лет «Наука. Территория героев». Участники могут подать заявки на участие на платформе герои.наука.рф , сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках конкурса обучающимся предстоит выполнить игровые задания, пройти тематические викторины и ответить на вопросы от партнеров.

Конкурс охватывает несколько тематических направлений:

«Энергия и числа» (физико-математическое);

«Биохимия открытий» (химико-биологическое);

«Наука в жизни» (общеобразовательное);

«Научный креатон» (создание творческих проектов).

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, конкурс зарекомендовал себя как эффективная платформа для вовлечения молодежи в сферу науки. В прошлом году в нем приняло участие более 22 тысяч человек, а за все время — свыше 90 тысяч.

Победители конкурса получат возможность пройти стажировки в ведущих научно-образовательных центрах страны, а также дополнительные баллы при поступлении в МИСиС, РУДН и Томский политехнический университет. Кроме того, они смогут претендовать на гранты от компаний «Билайн» и «ФосАгро».

Конкурс «Наука. Территория героев» направлен на развитие интереса к естественным наукам, популяризацию научного знания и поддержку молодых талантов. Он проводится при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.