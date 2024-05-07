Учащиеся Подмосковья могут принять участие в новом сезоне «Большой перемены»

Стартовал пятый сезон конкурса «Большая перемена» для школьников и студентов техникумов и колледжей. К участию приглашаются ученики 1-10 классов, студенты средних специальных учебных заведений, а также педагоги-наставники. Для учащихся начальной школы этот сезон станет первым, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Конкурс проводится с 2020 года и является частью проекта «Движение первых». В этом году конкурс посвящен сохранению семейных ценностей и традиций. Он проводится по 12 направлениям-вызовам: от технологий и науки до искусства и творчества. Первые этапы пройдут дистанционно. Учащимся предстоит решать кейсовые задания, а также пройти тестирование на тип личности, эрудицию, предпочитаемый способ действия и вид интеллекта.

Зарегистрироваться на конкурс можно по ссылке до 20 мая.

Финал для учеников до 7 класса включительно и участников международного трека состоится в июле в детском центре «Артек», а для старшеклассников — в ноябре. Финал для студентов учреждений СПО состоится в ноябре в Нижнем Новгороде.

Победители среди старшеклассников и выпускников СПО получат по 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы при поступлении в вузы. Призеры получат по 200 тыс. рублей. Впервые состоится командный финал для образовательных организаций, которые представят проекты по развитию образовательной среды. Топ-50 лучших получат по 2 млн рублей.

Международный трек конкурса проходит при поддержке Россотрудничества. Победители смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе и путешествовать по стране.

Педагоги-наставники победителей и призеров получат денежные призы и возможность пройти образовательные программы от партнеров конкурса.

С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.