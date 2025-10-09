сегодня в 14:07

Учащиеся Подмосковья могут поучаствовать в проекте «Школьная классика»

Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «Школьная классика», который направлен на формирование у детей и молодежи уважения к культурному наследию и поддержку развития театрального искусства. Участие в проекте могут принять все желающие участники «Движения Первых» в возрасте от 6 лет, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект включает в себя несколько номинаций командного участия:

«Школьный дебют» — для начинающих юных актеров и театральных коллективов, созданных не ранее 2024 года;

«Школьные театры» — для действующих школьных театральных студий, созданных не позднее 2023 года;

«Театры дополнительного образования» — для тех, кто занимается театральным искусством в кружках и секциях;

«Школьная классика без границ» — включает направления: «Театральные коллективы глухих и слабослышащих актеров», «Специализированные театральные коллективы детей с особыми потребностями», «Инклюзивные театральные коллективы»;

«Театры профессиональных образовательных организаций» — для обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях;

«Семейные театры» — для семейных команд.

Также предусмотрена индивидуальная номинация — «Индивидуальная номинация» — для юных актеров от 9 лет.

В рамках проекта участников ожидает обширный информационно-просветительский и образовательный блок. В программе — курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для руководителей театральных коллективов от Театрального института имени Бориса Щукина, очные мастер-классы от партнеров в регионах России, а также ежемесячные онлайн-вебинары, посвященные обмену лучшими практиками, развитию режиссуры спектаклей и расширению репертуара школьных театров.

Победители конкурсных номинаций представят свои таланты на итоговом событии проекта в июне 2026 года в формате театральных фестивалей.

Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.

Конкурс организован «Движением Первых» совместно с Театральным институтом им. Бориса Щукина при поддержке Минпросвещения России.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.