сегодня в 12:57

Учащиеся Подмосковья могут поучаствовать в марафоне по перезагрузке школ РФ

В сентябре стартует Всероссийский марафон соучаствующего проектирования «Школа мечты». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Принять участие могут школьники и студенты профильных высших и средних специальных учебных заведений со всей России.

Марафон пройдет с целью создания условий для развития деятельностного патриотизма, созидательного творчества, профессиональных проб и общественно полезного труда. Результатом станет техническое задание на изменение среды школ, участвующих в программе капитального ремонта.

В прошедшем учебном году в пилотном проекте «Школа мечты» приняли участие региональные команды из 35 субъектов РФ и 8 федеральных округов, а также студенческие команды из 50 высших и средних специальных учебных заведений страны.

Заполнить форму предрегистрации на участие можно до 1 августа по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6672d91973cee7121d2b8d16/.

Дополнительная информация по марафону доступна в официальном Telegram-канале https://t.me/marafon_shkola_mechty и в группе «ВКонтакте» https://m.vk.com/club226295137?from=groups.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.