Учащиеся Подмосковья могут поучаствовать в квиз-турнире по криптографии

Подмосковные школьники и студенты от 14 до 22 лет могут принять участие в квиз-турнире «Мир Крипто», посвященном криптографической службе России. Турнир пройдет в онлайн-формате 14 декабря 2024 года с 8:00 до 18:00. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

На онлайн-турнире участники смогут познакомиться с историческими секретными данными, с главными героями криптографии, с новыми способами поиска информации и решения задач, а также с шифрами и способами их применения и многим другим.

Численность участников команды может составлять до 5 человек. Зарегистрироваться на квиз можно до 13 декабря 2024 года включительно. Ссылка на участие будет отправлена за день до мероприятия.

Результаты турнира будут объявлены до 20 декабря. Все участники получат именные электронные сертификаты, а победители — ценные призы от партнеров соревнований.

Узнать подробности и пройти регистрацию на квиз-турнир можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.