Учащиеся Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе по искусственному интеллекту

Стартовал международный конкурс по искусственному интеллекту для молодежи «AI Challenge». Принять участие могут ребята до 17 лет включительно, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурсные задания представляют собой реальные задачи, которые актуальны для технологичного бизнеса. Они разработаны командами и партнерами Сбера, а также компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта.

Конкурс включает четыре этапа: квалификационный, основной, полуфинал и финал. Регистрация на квалификационный этап открыта до 15 сентября.

Конкурс предусматривает три трека в зависимости от уровня знаний в AI:

Трек «Начинающие» подойдет тем, кто обладает базовыми знаниями математики и программирования. Здесь могут участвовать ребята до 13 лет включительно.

Трек «Исследователи» (до 17 лет) — для участников, которые разбираются и умеют пользоваться AI. Участие в квалификационном этапе — индивидуальное, а работа над основным решением уже в составе команды, которую можно собрать самостоятельно или присоединиться к существующей.

Третий трек — «Креативные» — для творческих ребят до 17 лет, где не нужно уметь программировать или обладать специальными навыками в сфере AI. Можно создавать контент с помощью AI-помощников и нейросетей.

18 команд-победителей категории «Исследователи» разделят призовой фонд в 14 млн рублей. Призовой фонд индивидуальных треков составляет 3 млн рублей, участники также получат дополнительные возможности для развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.