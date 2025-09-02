Учащиеся Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе инструментального творчества

1 сентября стартовал Всероссийский конкурс инструментального и изобразительного творчества «Мелодии вместо звонков». Его цель — привлечь обучающихся к формированию культурной среды в образовательных учреждениях и популяризировать ценности отечественной культуры. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

Конкурс проводится дистанционно в два этапа. Первый этап, который пройдет с 1 сентября по 31 октября, будет посвящен календарным праздникам: Дню детского кино, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню космонавтики и Дню Победы. Второй этап, с 3 ноября по 15 декабря, будет приурочен к значимым событиям 2026 года, включая 250-летие Большого театра России и 135-летие со дня рождения композитора Сергея Прокофьева.

Участниками конкурса могут стать детские творческие коллективы, а также индивидуальные участники из образовательных организаций всех типов. Конкурс включает две номинации: «Мелодия школьного звонка» (инструментальное творчество) и «Афиша месяца» (изобразительное искусство). В каждой номинации можно представить только одну работу, соответствующую теме этапа.

Работы в номинации «Мелодия школьного звонка» должны включать исполненный фрагмент музыкального произведения длительностью до 25 секунд. Для номинации «Афиша месяца» необходимо предоставить фотографии работ в электронном виде и аннотацию к ним. Победители будут награждены дипломами, а их музыкальные композиции прозвучат вместо школьных звонков в образовательных учреждениях России.

Регистрация участников и прием заявок с конкурсными материалами осуществляются на сайте.

Организатором конкурса выступило Минпросвещения России. Оператор конкурса — центр всестороннего развития детей «Прогресс».

