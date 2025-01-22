Учащиеся Подмосковья могут поучаствовать в чемпионатном движении по профмастерству
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Школьники от 14 лет и студенты профессиональных образовательных организаций Подмосковья могут поучаствовать во Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству, включающее чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Отборочный тур на базе профессиональных образовательных организаций начался в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.
С 2023 года Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» реализует всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству, включающее чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Чемпионаты проводятся по востребованным компетенциям для школьников от 14 лет и студентов профессиональных образовательных организаций.
В декабре 2024 года во всех субъектах Российской Федерации стартовал третий чемпионатный цикл, который начался с проведения отборочного этапа на базе профессиональных образовательных организаций. Следующий этап — региональный, который пройдет до 15 марта 2025 года.
В целях популяризации и повышения престижа всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству Минпросвещения РФ просит:
- рассмотреть возможность личного участия на церемониях открытия и закрытия регионального этапа чемпионатов;
- оказать содействие в информационной поддержке проведения регионального этапа на региональных информационных ресурсах, а также ресурсах подведомственных организаций и учреждений;
- рассмотреть возможность поощрения победителей и призеров регионального, итогового (межрегионального) и финальных этапов Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, а также их экспертов-наставников.