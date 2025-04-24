Учащиеся Подмосковья могут поучаствовать в чемпионатном движении по профмастерству

Школьники от 14 лет и студенты профессиональных образовательных организаций Подмосковья могут поучаствовать во Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству, включающее чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Отборочный тур на базе профессиональных образовательных организаций начался в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Чемпионат проводится в три этапа: региональный этап, итоговый (межрегиональный) этап и финал.

В 2025 году финал чемпионата пройдет в трех субъектах Российской Федерации: г. Нижнем Новгороде (ИТ и креативные индустрии), г. Калуге (промышленность) и г. Санкт-Петербурге (образование, промышленность и сервис).

Торжественная церемония открытия финала чемпионата пройдет 25 мая на площадке Нижегородского Дворца Спорта Профсоюзов (г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 29).

Соревнования среди конкурсантов пройдут с 26 по 29 мая на территории Федерального технопарка профессионального образования (г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32).

Торжественная церемония награждения победителей и призеров финала Чемпионата в г. Нижнем Новгороде состоится 30 мая на территории государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородская государственная академическая филармония имени М. Ростроповича» (г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 2).

В рамках финала чемпионата пройдет обширная деловая программа «Профессионалы: роль лидеров в формировании человеческого капитала России».

В рамках дискуссий планируется обсуждение таких тем, как совершенствование системы среднего профессионального образования, развитие системы производительности труда в условиях недостатка квалифицированных рабочих специалистов, а также мероприятия для знакомства с системой профессионального образования и организациями — ключевыми партнерами приоритетного трудоустройства в Нижегородской области.

Делегациям-участникам деловой программы необходимо пройти регистрацию на сайте. Участники соревновательной программы (конкурсанты, эксперты и сопровождающие) регистрируются через регионального оператора при взаимодействии с федеральным оператором.

Ответственное лицо для взаимодействия: Макарова Екатерина Александровна, заместитель начальника центра методологического сопровождения Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, адрес электронной почты pro@firpo.ru, тел. +7 (917) 584-00-56.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.