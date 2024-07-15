Учащиеся Подмосковья могут посмотреть профориентационный короткометражный фильм

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации во взаимодействии с АНО центр развития интеллектуальных и творческих особенностей «ИНТЕЛРОСТ» подготовило профориентационный художественный короткометражный фильм «Город крылатого коня» , сообщает пресс-служба ведомства.

Главный герой фильма — увлеченный молодой человек, который искренне любит свой край и гордится своей профессией сварщика. Сюжет фильма раскрывает нравственное понятие «идейность». Сюжетная линия фильма затрагивает взаимоотношения молодежи.

Данный фильм, первый в линейке профориентационных фильмов в проекте «Киноуроки в школах России и мира».

Проект — это инновационная система воспитания, в результате действия которой вырастет поколение выпускников школ с высокими нравственными качествами через искусство кино и добрые дела на примере героев фильмов. Проект позволяет организовать воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях в увлекательной интерактивной форме.

После просмотра фильма предусмотрена системная работа по сопровождению трудовой деятельности (социальные практики) школьников, в том числе на площадках реального сектора экономики.

На сегодняшний день проект реализуется в 28 тыс. общеобразовательных учреждениях Российской Федерации и 400 общеобразовательных учреждениях Республики Беларусь.

Также в рамках концепции проекта фильмы переведены на 10 иностранных языков для передачи образовательным организациям стран объединения БРИКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.