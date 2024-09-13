Учащиеся Коломны стали победителями Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ»

В Коломне учащиеся медицинского класса гимназии № 9 имени дважды Героя Советского Союза С. Г. Горшкова вошли в число победителей Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Масштабное мероприятие собрало 500 юношей и девушек со всей России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коломенцы представили на защиту три командных проекта — и два из них стали победителями. Жюри по достоинству оценило работу «Великие деятели Коломны в области медицины», подготовленную Ксенией Грошавень и Степаном Королевым, и проект «Проведение тематических мероприятий на площадках для выгула домашних питомцев «Лапамания» авторства Елизаветы Мишиной и Варвары Котовой.

«Наши ребята из 10-го медицинского класса всегда отличались своей инициативностью, и в этот раз, с большим желанием поддержали идею — принять участие в форуме. Свои проекты они создавали летом, во время школьных каникул. Очень достойные работы получились у наших старшеклассников, выдержав серьезную конкуренцию соперников», — рассказала наставник гимназистов в проектной деятельности, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 9 Анна Ермакова.

На форуме старшеклассники также смогли пообщаться с людьми, достигшими успеха в самых различных отраслях, примерить на себя новые сферы деятельности и узнать о профессиональном призвании.

Всероссийский форум «Проектория» проводится по распоряжению президента РФ с 2013 года, ранее мероприятие называлось «Будущие интеллектуальные лидеры России». Организатором форума выступает Минпросвещения Российской Федерации.

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