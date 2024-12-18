17 декабря в Бангладеш завершилась 28-я Международная астрономическая олимпиада IAO — 2024. Абсолютным победителем в своей возрастной группе и обладателем золотой медали стал ученик 9 класса Физтех-лицея им. П. Л. Капицы из Долгопрудного Егор Ткачев, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отметим, олимпиада проходила в очно-дистанционном формате. В ней приняли участие 42 школьника из 6 стран. В том числе 10 россиян, которые выполняли задания дистанционно, в стенах Физтех-лицея им П. Л. Капицы, с применением видеоконтроля. Соревнование проходило в три тура: теоретический, наблюдательный и практический. Россия забрала все золотые медали, разыгрывавшиеся на олимпиаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.