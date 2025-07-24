Учащиеся из Богородского округа разработали новую экотехнологию

Учащиеся 10 класса из Центра образования № 83 Михаил Гарский, Светослав Омельченко и Максим Кравченко стали победителями XXIV Международной научно-практической конференции «СТАРТ В ИННОВАЦИИ». Об этом сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Школьники представили технологический проект «Кристалл энергии». Они исследовали, как можно переработать использованные литий-ионные аккумуляторы из разных устройств и дать им «вторую жизнь».

Самое удивительное, что команда из Богородского округа не только разработала идею, но и создала работающее техническое устройство на основе таких аккумуляторов, а затем успешно его протестировала.

Бесспорно, это практичный и важный шаг в сторону экологичных технологий.

За победу боролись школьники из России, Казахстана, Мексики, Турции, Китая и других стран. Из 4,5 тысяч участников в финал прошли 300 старшеклассников из 15 стран. На суд жюри ребята представили свои разработки в области биоинженерии, робототехники и зелёной энергетики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.

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