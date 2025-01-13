Учащиеся физтех-лицея Подмосковья принимают участие в международной олимпиаде

С 13 по 17 января в Астане проходит XXI международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике (IZhO — 2025). В этих соревнованиях принимает участие команда учащихся физтех-лицея имени П. Л. Капицы, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Команда лицея состоит из 14 участников: 6 — по математике, 4 — по информатике и 4 — по физике. Лицеисты не первый год участвуют в Жаутыковской олимпиаде, на которой регулярно демонстрируют высокий уровень подготовки: так, в прошлом году учащиеся физтех-лицея завоевали золотые медали в соревнованиях по физике и информатике.

В этом году олимпиада впервые проходит в Астане, в ней принимают участие около 700 школьников и 150 руководителей образовательных организаций из 15 стран мира. Среди них — Казахстан, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь, Армения, Азербайджан, Турция и другие.

Олимпиада состоит из двух туров, в рамках которых участники решают задачи, которые соответствуют программе специализированных классов и подготовлены международным жюри. Мероприятие проводится на площадках республиканской физико-математической школы и университета Astana IT.

По итогам олимпиады все участники получат сертификаты и памятные подарки, а победители — дипломы и медали.

«Желаем нашей команде удачи и значительных успехов! Пусть знания приведут наших участников к новым достижениям», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.