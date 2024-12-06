Учащиеся двух лицеев Мытищ изучают беспилотные авиационные системы

Федеральный проект «Беспилотные авиационные системы» успешно реализуется в лицеях городского округа Мытищи. В настоящее время уникальная возможность познакомиться с передовыми технологиями и развить навыки, которые будут востребованы в будущем, есть у учащихся лицеев № 15 и 34. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках дополнительного образования и элективной деятельности обучение проходят ученики 5-11 классов», — рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе и информационным технологиям лицея № 15 Олег Кузнецов.

Благодаря этой инициативе ребята учатся проектировать беспилотные летательные аппараты и управлять ими.

«Начинаем мы с элементарного — с виртуальных конструкторов, чтобы позже допустить ребят к реальной сборке. На втором этапе изучаем основы пайки, так как у нас есть аппаратура, которую нужно спаять на паяльной станции. После этого подключается виртуальное оборудование — очки, с их помощью запуск беспилотника осуществляется оператором, следящим за ним на экране», — отметил Олег Вячеславович.

Ребята занимаются в двух зонах: малой полетной в кабинете и большой — в спортзале. В них установлены препятствия, которые нужно обойти, управляя моделью.

«Сейчас у нас собрано порядка 40 моделей беспилотников. Ребята используют два вида: «Пионер мини» и «Пионер». Все они отечественного производства. Управляют ими ребята разными способами — через смартфоны, различные пульты, очки и шлемы», — сообщил Олег Кузнецов.

Сборка беспилотников, программирование и выполнение полетов по заданной траектории — все это развивает у подрастающего поколения практические знания в области инженерии, программирования и авиации.

Кроме того, подобные занятия стимулируют интерес к STEM-дисциплинам — науке, технологии, инженерии, математике, и готовят ребят к будущей профессиональной деятельности в этих сферах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.



«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.