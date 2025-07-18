Учащиеся Долгопрудного борются за медали на олимпиаде по физике во Франции

В пятницу прошедшая подготовку в МФТИ сборная команда России вступила в борьбу за медали на открывшейся в Париже 55-й Международной олимпиаде по физике (IPhO). Об этом сообщает пресс-служба администрации Долгопрудного.

В составе российской команды — трое учащихся Физтех-лицея им. П. Л. Капицы: Михаил Аронов, Иван Лукин и Павел Руковчук. Соперниками российской сборной в этом году выступают участники из 95 стран мира.

«У меня достаточно хорошие ожидания от участия российской сборной на IPhO-25 в Париже. В состав команды входят сильные, высокомотивированные школьники. И подготовка, которую они прошли на сборах в МФТИ, значительно повышает шансы на успешное выступление и получение высоких баллов, что в итоге отразится на общем результате команды», — сказал тренер российской сборной, директор по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко.

Международная олимпиада по физике — это ежегодный интеллектуальный турнир для учащихся средних школ.

В 2024 году олимпиада проходила в Иране для команд из 40 стран мира. Российские участники завоевали четыре золотые медали и одну серебряную.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.

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