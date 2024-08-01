Учащиеся Чехова стали полуфиналистами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Объявлены списки полуфиналистов конкурса «Большая перемена» 2024 года. В полуфинал Всероссийского конкурса среди 8-10 классов и учащихся СПО прошли 7 ребят Новобытовской школы г. о. Чехов: Владалина Дога, Виктория Горева, Ярослав Меркулов, Тимур Чепухалин, Дарья Сабаева, Софья Елизарова и Армен Арутюнян, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

По итогам всех полуфиналов будут определены 1 500 финалистов среди старшеклассников и 600 — среди студентов СПО. Решающий этап конкурса для школьников 8-10 классов пройдет в октябре, а для учащихся колледжей — в ноябре.

В каждом из 12 направлений конкурса будут определены абсолютные победители, которые смогут получить призы от партнеров проекта, а также пройти стажировки в ведущих российских компаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.