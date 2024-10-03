Учащиеся Чехова стали финалистами конкурса «Большая Перемена»

Ярослав Меркулов и Алиса Плюшкина из городского округа Чехов стали финалистами Всероссийского конкурса для учащихся 8-10 классов и студентов средних профессиональных учебных заведений «Большая Перемена». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В начале сентября 18 активистов из округа отправились в Липецк для участия в очных испытаниях, двое из них успешно прошли в финальную часть конкурса.

Ярослав Меркулов, занимающий пост председателя Совета Первых городского округа Чехов и Алиса Плюшкина — корреспондент рубрики «Глазами Активиста» и член совета «Движение Первых», проявили себя в полуфинале. Теперь им предстоит путешествие на Черное море, где их ожидают новые победы и возможность обменяться опытом с другими участниками.

Финал конкурса предоставляет победителям и призерам шанс получить гранты в размере от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, которые можно будет направить на образовательные цели или саморазвитие.

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