сегодня в 16:50

Учащиеся Богородского округа побывали с экскурсией в городской котельной

Учащиеся 9 класса из центра образования № 25 в городе Старая Купавна Богородского округа побывали с экскурсией на местной котельной. Это стратегически важный объект, который обеспечивает теплом 265 зданий, включая жилые дома и социальные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты провели для ребят подробную экскурсию. Показали, как работает оборудование, как вода проходит подготовку, нагревается и отправляется в теплосети.

В лаборатории специалисты показали, как ежедневно контролируется качество теплоносителя. Под руководством наставников школьники смогли сами провести несложные анализы и опытным путем определить наличие примесей в воде.

Ребята воочию увидели, как работает предприятие, от которого напрямую зависит жизнь города.

Мероприятие прошло в рамках программы профориентации, цель которой — помочь ученикам 5-9 классов познакомиться с востребованными профессиями в сфере ЖКХ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.