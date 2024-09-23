Учащаяся Волоколамского лесничества стала призером всероссийского конкурса

Мария Гучетль из школьного лесничества «Зеленый патруль» в Волоколамске стала призером ежегодного конкурса детских рисунков «Лес — наш главный интерес». Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Член школьного лесничества «Зеленый патруль», основанного на базе МОУ «Спасская СОШ», Мария Гучетль заняла второе место в региональном этапе Всероссийского ежегодного конкурса детских рисунков «Лес — наш главный интерес», который проводится ФБУ «Рослесозащита». Работа была представлена в номинации «Лесная красота».

Участие в подобных конкурсах пропагандирует бережное отношение к природе, способствует повышению интереса детей к лесу и содействует формированию у детей знаний по защите и воспроизводству лесов.

Начало возрождения движения школьных лесничеств в Подмосковье было положено в 2012 году. На тот момент на территории региона работало 51 школьное лесничество, в них обучались 740 школьников. Сейчас в Московской области 171 школьное лесничество, которые объединяют более 3 000 учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.