Учащаяся ДШИ имени Ширшова из Истры стала лауреатом конкурса «На берегах Невы»

Учащаяся ДШИ им. В.А. Ширшова города Дедовск Майя Пушкина стала лауреатом конкурса «На берегах Невы». Фестиваль престижный — ежегодно в нем участвуют более 250 музыкантов из десятков городов России и Белоруссии. Конкуренция нешуточная — настоящая битва талантов, артистичности и голосов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.

Московскую область вместе с преподавателем вокала Татьяной Кузнецовой представляла Майя Пушкина. Девушка выступила с «Арией «Барбарины» из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Серенадой красавицы» Кабалевского. Исполнение получило наивысшую оценку жюри — по итогам конкурса Майя награждена дипломом лауреата I степени в номинации «Академическое пение».

В своей возрастной категории выступила и педагог Татьяна Кузнецова с выходной «Арией Марицы» из оперетты Кальмана «Марица». В номинации «Вокальное искусство. Оперное пение» Татьяна Викторовна взяла «Гран-при».

Одна из выпускниц Татьяны Кузнецовой в этом году окончила ГИТИС. И она также принимала участие в фестивале. Вероника Жарова выступила с входной «Арией Сильвы» из одноимённой оперы Кальмана, и она также награждена дипломом лауреата первой степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.