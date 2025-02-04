Уборную бомжей продают в Кузбассе за 7 млн рублей

Используемую бомжами в качестве туалета остановку продают в Кузбассе за 7 млн

В поселке Бабанаково выставлено на продажу здание, которое местные жители и люди без определенного места жительства используют как остановочный павильон и туалет, сообщает Сiбдепо .

Предложение о продаже появилось 2 февраля 2025 года на известном сайте объявлений. Однако жители поселка серьезно затруднили успешную реализацию этого предложения в интернете.

«Продают остановку, которую местные давно используют как туалет», — уточнили комментаторы.

В объявлении владелец описал это строение как торговый центр. Он выставил цену в 7,5 миллионов рублей, но также готов рассмотреть варианты обмена.

«Обмен на… ваши предложения рассмотрим», — заявил продавец.

На сайте указано, что за последние сутки предложение привлекло внимание более 118 пользователей.