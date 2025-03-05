Уборку улиц и дворов после зимы обсудили на совещании в Лосино-Петровском

Глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав провел оперативное совещание. На повестке важная тема — уборка городских территорий и общественных пространств после зимнего периода в Лосино-Петровском. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники МБУ «Городское хозяйство» проводят ручную и механизированную очистку покрытий, промывку асфальта, плитки, брусчатки, сбор мусора с газонов и прилегающих территорий, покрасочные работы, мойку контейнерных площадок, ремонт малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, опиловку сухостоев и удаление аварийных деревьев.

Содержание улично-дорожной сети городского округа также находится на контроле МБУ «Городское хозяйство». Сотрудниками проводится уборку смета, мусора, тротуаров и мойка дорожного покрытия, остановок, а также их покраска. Полностью выполнить перечень вышеуказанных работ планируем до первого мая.

Кроме того, с командой подвели итоги проведения масленичных гуляний, которые прошли с 26 февраля до 2 марта. Для жителей подготовили развлекательную программу, включающую в себя анимацию для детей и взрослых, фотозоны, гастрономическую площадку «Скатерть-самобранка», ярмарки народных промыслов и сувениров, квесты, мастер-классы, концертно-развлекательную программу, массовые масленичные игры, выступления артистов, хороводы, сжигание чучела масленицы, песни и пляски, угощение блинами и горячим чаем.

Народные гуляния прошли в деревне Осеево, поселках Аничково и Биокомбината, в Свердловском парке и на городской площади.

Также в Лосино-Петровском продолжается работа «выездных администраций» в населенных пунктах и на предприятиях. В прошлом году было проведено 17 встреч данного формата в деревнях Мизиново, Улиткино, Корпуса, Кармолино, в поселках Свердловский, Биокомбината, Медное-Власово, Аничково, а также в селе Анискино.

С начала 2025 года провели еще четыре таких встречи в городском округе, включая «выездную администрацию» для участников специальной военной операции и их семей.

На этой неделе запланировал:

прием жителей;

вручение юбилейных медалей ветеранам ВОВ в честь 80-летия со Дня Победы над фашизмом;

обход территории.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.