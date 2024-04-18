Уборку на территории балашихинского парка «Пехорка» провели экоактивисты

Инициатором акции стал экологический лагерь при молодежном центре «Новый свет» при поддержке управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи. Также участие приняли молодогвардейцы округа, ребята из Всероссийского сообщества «Движение первых» и волонтеры Подмосковья.

«Мы с вами каждый день приводим в порядок наши территории, дворовые пространства, спортивные площадки. Поэтому вам спасибо огромное за эту вовлеченность, отличного настроения, всем нам дружбы, здоровья. И наш экологический лагерь продолжается», — сказал депутат совета депутатов Антон Орешков.

Активисты убрали листву с газона в центральной части «Пехорки» и очистили территории возле парковой зоны «Пехорка лес». Там ребята собрали много неорганического мусора, бутылки и пластик.

«Прежде всего парк становится лучше, поскольку деревья сбрасывают свои листья, и это не очень красиво с эстетической точки зрения. А так мы приводим его в порядок, гражданам приятнее находиться в парке, и они получают удовольствие от нахождения в таком чистом месте. В целом наши мероприятия проходят весело, поскольку мы делаем это с ребятами, со всеми знакомыми, друзьями. И это происходит в приятной обстановке, то есть не скучно, а наоборот увлекательно», — поделилась Яна Ковалева, представитель движения «Волонтеры Подмосковья».

В Балашихе продолжается месяц чистоты и порядка. В городе набраны отряды экологического лагеря. В них ежедневно работают порядка 120 человек, часть из них — ребята из микрорайона Железнодорожный. По два часа в день они занимаются благоустройством территорий города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.