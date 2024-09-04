Убивший зампреда движения «Зов народа» направляется в зону СВО

Дмитрий Матвеев, ранее арестованный судом по подозрению в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, будет отправлен в зону спецоперации, сообщает SHOT .

На сегодняшний день мужчина находится в Ростовской области. Там он проходит подготовку, а затем отправится на фронт.

Матвеева планируется отправить на линию боевого соприкосновения. Несмотря на то, что у него есть медобразование, он не будет находиться в тылу.

Жена убитого Еговцева сказала, что сейчас она еще сильнее переживает за свою жизнь и за близких. Она думает, что Матвеев неадекватен и, находясь в зоне спецоперации, будет угрожать ей или преследовать в случае ухода в отпуск с фронта.

Кроме того, она уверена, что убийца ее мужа может быть опасен не только для ее семьи, но и для сослуживцев.

Антон Еговцев погиб возле своего дома в Лобне в ночь на 7 июня. По данным следствия, злоумышленник нанес ему не менее восьми ударов ножом. Матвеев хотел жениться на супруге зампредседателя движения «Зов народа», в которую влюбился в молодости.