Убивать гуманно: на Тайване хотят уничтожить около 120 тысяч зеленых игуан

На Тайване из-за ущерба сельскому хозяйству властям придется уничтожить до 120 тысяч зеленых игуан, сообщает Сноб .

Сторонники идеи говорят о гуманном убийстве. На сегодня в сельскохозяйственных южных и центральных районах острова живет около 200 тысяч рептилий.

Изначально многие жители Тайвани покупали игуан как «милых маленьких питомцев» и не понимали, каких размеров они могут достигать во взрослом возрасте. Поэтому многих особей пришлось выпускать в дикую природу, там они прижились и начали размножаться.

Самцы зеленых игуан живут до 20 лет, самки откладывают до 80 яиц за раз. Питаются они в основном фруктами, растениями и листьями, именно поэтому они наносят ощутимый вред местным фермерам.

Ассоциация страны по сохранению рептилий намерена научить владельцев угодий гуманно обращаться с игуанами.