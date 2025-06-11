В последние несколько десятилетий на Западе разворачивается борьба человека и человечности. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, там проходит эксперимент, который она назвала «убивают с растяжечкой», пишет «Царьград» .

«Адепты ультралиберального проекта абсолютно уверены: свобода, в их извращенном понимании, должна подчинить себе и заменить собой все остальные составляющие человеческого общества. Только это не свобода, это лжесвобода. Это как раз и есть зависимость от всего плохого. От зла, от того, что в разных конфессиях называется грехом, от порока… От того, что человека расчеловечивает. Та самая негативная свобода. Свобода от морали, свобода от нравственности, свобода вообще от каких-либо ограничений», — заявила Захарова в рамках «Форума будущего 2050».

Она указала на то, что на Западе отменяются в том числе базовые человеческие категории. Там утратили смысл в заботе о тяжелобольном человеке. Вместо этого там популяризируют эвтаназию и даже не пытаются помочь. Запад не взывает к совести родственников тяжелобольного человека, а просто подталкивает его самого к решению о самоуничтожении.

По мнению Захаровой, это ведет к тому, что у человека стирается такая важная часть, как совесть. Именно совесть является важнейшим компасом, который ведет к свету от тьмы.