Убийцы не наказаны: в «МК» вспоминают дело Дмитрия Холодова

В октябре российские журналисты вспоминают печально известное событие: ровно 30 лет назад в редакции газеты «Московский комсомолец» прогремел взрыв, унесший жизнь легендарного журналиста Дмитрия Холодова. Ему было всего 27 лет, сообщает MK.Ru .

Дело об убийстве шло около 6 лет. В преступлении подозревали близких к министерству обороны лиц: экс-начальника разведки ВДВ полковника запаса Павла Поповских, бывшего командира спецотряда спецназа ВДВ майора Владимира Морозова, его заместителей Александра Сороку и Константина Мирзаянца, бывшего десантника и предпринимателя Константина Барковского, а также замгендиректора ЧОП «Росс» Александра Капунцова.

Это связано с тем, что Дмитрий Холодов много писал о ходе чеченской войны и коррупции в российской армии. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах», затем ее поменяли на «Террористический акт, повлекший смерть человека».

В июне 2002 года Московский окружной военный суд вынес оправдательные приговоры всем обвиняемым за отсутствием доказательств. Их освободили из-под стражи и отменили арест их имущества.