Убийца зампреда движения «Зов народа» попросился на спецоперацию

сегодня в 11:20

Дмитрий Матвеев, который зарезал в начале июня зампреда общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева в Подмосковье, попросил, чтобы его из СИЗО отправили в зону спецоперации в качестве санитара или военного врача, сообщает SHOT.

По словам Матвеева, он имеет высшее медицинское образование, трудился специалистом в российском отделении зарубежной фармацевтической компании. После увольнения мужчина начал работать тренером по мотокросу.

Матвеев убил Еговцева в подъезде его дома в подмосковной Лобне 7 июня. Он несколько раз ударил жертву ножом и молотком.

Суд отправил мужчину в СИЗО до 7 августа.