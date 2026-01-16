Убежища от БПЛА стали появляться на ж/д станциях в Волгоградской области

На железнодорожных станциях, которые относятся к Волгоградскому полигону Приволжской железной дороги, стали появляться укрытия от беспилотников, сообщает V1.ru .

Эти убежища сначала увидели у станций Волгоград-2 и Красноармейская на новогодних праздниках. Они представляют собой бетонные коробки белого цвета, а них нанесена яркая красная надпись «укрытие». Площадь объекта составляет от 6 до 9 кв. м, вход в него свободный.

При этом сотрудники ж/д станций запрещают снимать убежища, ссылаясь на режим секретности.

Как отметил руководитель службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги Владислав Покоев, типовые железобетонные конструкции призваны защитить пассажиров и посетителей вокзалов в случае атаки дронов на станции.

«Работы по установке указанных в запросе укрытий велись в соответствии с федеральным законом „О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“ и постановления правительства Российской Федерации», — добавил Покоев.

