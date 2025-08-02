сегодня в 23:18

В немецком Торгау разразился скандал во время открытия чемпионата пожарных — вместо современного гимна случайно прозвучала первая строфа «Песни немцев» со скандальными словами «Германия превыше всего», которые ассоциируются с нацистской идеологией, сообщает газета «Известия».

Инцидент произошел по вине представителя ассоциации пожарных, который был немедленно отстранен от должности.

Вице-президент Немецкой ассоциации пожарных бригад Герман Шрек подчеркнул, что организация решительно дистанцируется от подобных идей, несовместимых с принципами свободной демократии.

Современный гимн Германии включает только третью строфу этого произведения, в то время как первая строфа, использовавшаяся в нацистскую эпоху, фактически находится под запретом.