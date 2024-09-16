У жителей центральных областей РФ есть шанс увидеть полярное сияние

Так, на планете прогнозируется возмущенный геомагнитный фон. Подобные сильные возмущения называют магнитными бурями.

В это время в разных регионах России можно наблюдать полярное сияние. Но помешать этому могут облака.

Облачная погода в ближайшие дни прогнозируется на северо-западе Якутии, в Ямало-Ненецком округе. А на Таймыре, севере Якутии, Чукотке ожидается ясное небо. Малооблачная погода будет еще на Русском Севере и в средней полосе РФ.